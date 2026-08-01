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Минэнерго: полной остановки КТК не ожидается, приём нефти продолжается

С 1 августа объём приёма нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки.

1 Августа 2026, 15:34
АВТОР
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КТК 1 Августа 2026, 15:34
1 Августа 2026, 15:34
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Фото: КТК

Полная остановка работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не рассматривается. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, комментируя сообщения в СМИ о возможном прекращении работы консорциума.

В Минэнерго подтвердили, что 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом приём нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка продолжаются.

Дальнейшее увеличение объёмов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале.

В ведомстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с КТК и грузоотправителями. Ситуация остаётся на контроле Министерства энергетики. 
 
 

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