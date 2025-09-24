Министерство энергетики совместно с операторами крупных нефтегазовых проектов усиливает меры по увеличению доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг на реализуемых проектах, передает BAQ.KZ.

Цель инициативы — поддержка отечественных производителей и развитие внутристрановой ценности.

Одним из ключевых шагов стала утверждённая на пятилетний период Программа развития казахстанского содержания в товарах, работах и услугах Тенгизского проекта. Программа предусматривает:

установление целевых индикаторов повышения доли казахстанских товаров, работ и услуг;

применение инструментов и механизмов закупок, направленных на стимулирование отечественных производителей;

заключение долгосрочных договоров, офтейк-контрактов и контрактов в обмен на инвестиции;

стимулирование локализации производства товаров на территории Казахстана.

Как отметили в Минэнерго, реализация программы позволит не только расширить участие казахстанских компаний в крупных проектах, но и укрепить экономическую самостоятельность отрасли, создавая новые рабочие места и возможности для национального бизнеса.