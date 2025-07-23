Министерство энергетики Республики Казахстан взяло курс на ручное управление угольной отраслью страны, передает BAQ.KZ.

На первом стратегическом совещании под руководством министра энергетики Ерлана Аккенженова были поставлены конкретные и жёсткие задачи: немедленно погасить долги и не допустить сбоев в поставках угля в регионы накануне осенне-зимнего периода.

Речь идёт не просто о подготовке к холодам — на кону энергетическая безопасность всей страны. Уголь, на долю которого приходится около 70% выработки электроэнергии в Казахстане, должен поступать бесперебойно, особенно в условиях, когда долги перед крупнейшими угледобытчиками, такими как ТОО "Богатырь Комир", уже превышают 3 миллиарда тенге.

"Надежное прохождение предстоящего отопительного сезона — наш абсолютный приоритет, и успех здесь зависит от двух ключевых факторов: финансовой дисциплины и четкого выполнения графиков поставок. Мы будем в ручном режиме контролировать погашение долгов перед угольщиками и всю цепочку отгрузки угля в регионы. Сбоев в обеспечении теплом населения и социальных объектов быть не должно", — заявил министр Ерлан Аккенженов.

Особое внимание будет уделено накоплению угля в регионах — КАЭНК и акиматы обязаны отчитываться еженедельно. В свою очередь, угледобывающие компании должны соблюдать планы добычи и обеспечивать приоритетную отгрузку для населения и энергетических объектов.

Также Минэнерго поручило АО "НК "КТЖ" оперативно реагировать на любые логистические проблемы, чтобы исключить перебои в перевозке угля.

По сути, энергетическое ведомство берёт на себя функции кризисного штаба — с полной координацией и еженедельным мониторингом всей угольной цепочки. Цель — пройти зиму без форс-мажоров.

Контекст: Казахстан располагает запасами угля в объёме 33,6 млрд тонн, и, как отметил министр, "при таком ресурсе внутренний рынок не должен сталкиваться с дефицитом". Теперь это стало не просто задачей, а вопросом государственной важности.