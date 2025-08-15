Министерство энергетики Казахстана заверило, что дефицита бензина марки АИ-95 в стране не будет, передает BAQ.KZ. Глава ведомства Ерлан Аккенженов провёл совещание с руководством АО "КазМунайГаз", представителями крупнейших сетей АЗС и поставщиками топлива, чтобы согласовать действия в условиях сезонного роста спроса.

По данным Минэнерго, текущие запасы АИ-95 составляют 67 тысяч тонн — это 16-дневный резерв, который постоянно пополняется за счёт ежедневного производства на отечественных НПЗ. При этом в июле потребление выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, а в августе ожидается дальнейший рост.

Правительство держит ситуацию под полным контролем. Требую от всех участников рынка обеспечить бесперебойные поставки и исключить любые спекулятивные факторы. Никакого дефицита для наших граждан не будет, — подчеркнул Аккенженов.

Министр поручил операторам рынка поддерживать минимальные запасы на нефтебазах и АЗС, заключать контракты на поставки топлива без задержек и оперативно информировать Минэнерго о возможных рисках. Ведомство продолжит ежедневный мониторинг, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость цен для населения.