Минералы из Казахстана показали в музее Берлина
В рамках акции прошло около 750 мероприятий
В Берлине состоялась традиционная Ночь музеев, объединившая 75 музеев столицы. В рамках акции прошло около 750 мероприятий — от познавательных экскурсий до ярких инсталляций, передает BAQ.KZ. со ссылкой на 24KZ.
Тысячи посетителей выстроились в очереди, чтобы познакомиться с богатым миром науки и искусства.
Особый интерес вызвал Музей естествознания, где хранится крупнейшая в Германии коллекция минералов. Среди экспонатов - азурит и золото из Казахстана. Эти образцы в XIX веке доставил в Европу известный немецкий географ и путешественник Александр фон Гумбольдт. Его экспедиция по Центральной Азии пополнила фонд музея уникальными экспонатами, которые до сих пор занимают достойное место в экспозиции.
Всего на выставке представлено более тысячи видов минералов со всего мира. Отдельный раздел посвящён наследию Гумбольдта и его вкладу в изучение природы Казахстана.
Анна, посетительница мероприятия, поделилась впечатлениями.
"Я студентка, изучаю биологию. Мне очень интересно увидеть экспозиции Музея естествознания. Здесь огромная коллекция динозавров, а также богатый фонд минералов со всего мира. Я была приятно удивлена, что среди них есть камни из Казахстана. Это здорово! В целом считаю, что Ночь музеев — отличная инициатива: один билет позволяет посетить столько музеев, сколько успеешь", - сказала посетительница.
