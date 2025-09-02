  • 2 Сентября, 09:36
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Минералы из Казахстана показали в музее Берлина

В рамках акции прошло около 750 мероприятий

Сегодня, 08:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24KZ Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
182
Фото: 24KZ

В Берлине состоялась традиционная Ночь музеев, объединившая 75 музеев столицы. В рамках акции прошло около 750 мероприятий — от познавательных экскурсий до ярких инсталляций, передает BAQ.KZ. со ссылкой на 24KZ.

Тысячи посетителей выстроились в очереди, чтобы познакомиться с богатым миром науки и искусства.

Особый интерес вызвал Музей естествознания, где хранится крупнейшая в Германии коллекция минералов. Среди экспонатов - азурит и золото из Казахстана. Эти образцы в XIX веке доставил в Европу известный немецкий географ и путешественник Александр фон Гумбольдт. Его экспедиция по Центральной Азии пополнила фонд музея уникальными экспонатами, которые до сих пор занимают достойное место в экспозиции.

Всего на выставке представлено более тысячи видов минералов со всего мира. Отдельный раздел посвящён наследию Гумбольдта и его вкладу в изучение природы Казахстана.

Анна, посетительница мероприятия, поделилась впечатлениями.

"Я студентка, изучаю биологию. Мне очень интересно увидеть экспозиции Музея естествознания. Здесь огромная коллекция динозавров, а также богатый фонд минералов со всего мира. Я была приятно удивлена, что среди них есть камни из Казахстана. Это здорово! В целом считаю, что Ночь музеев — отличная инициатива: один билет позволяет посетить столько музеев, сколько успеешь", - сказала посетительница.

Самое читаемое

Наверх