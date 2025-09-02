В Берлине состоялась традиционная Ночь музеев, объединившая 75 музеев столицы. В рамках акции прошло около 750 мероприятий — от познавательных экскурсий до ярких инсталляций, передает BAQ.KZ. со ссылкой на 24KZ.

Тысячи посетителей выстроились в очереди, чтобы познакомиться с богатым миром науки и искусства.

Особый интерес вызвал Музей естествознания, где хранится крупнейшая в Германии коллекция минералов. Среди экспонатов - азурит и золото из Казахстана. Эти образцы в XIX веке доставил в Европу известный немецкий географ и путешественник Александр фон Гумбольдт. Его экспедиция по Центральной Азии пополнила фонд музея уникальными экспонатами, которые до сих пор занимают достойное место в экспозиции.

Всего на выставке представлено более тысячи видов минералов со всего мира. Отдельный раздел посвящён наследию Гумбольдта и его вкладу в изучение природы Казахстана.

Анна, посетительница мероприятия, поделилась впечатлениями.