Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК открыл дополнительный доступ к данным органов государственных доходов, включая электронные счета-фактуры и Smart Data Finance, передает BAQ.KZ.

Также ведётся работа по интеграции информационных систем, таких как Центр развития трудовых ресурсов, e-Saqtandyru, Национальная образовательная база данных и Smart Data Ukimet.

По словам председателя Комитета Ержана Мынжасарова, это позволит повысить эффективность, качество и контроль использования бюджетных средств.

В рамках онлайн-бюджетного мониторинга через систему "Государственное планирование" уже выявлены факты завышенного и необоснованного планирования бюджетных средств на 2026–2028 годы на сумму 1,5 трлн тенге.

Кроме того, дистанционный мониторинг платежей и цифровые меры реагирования позволили пресечь мошеннические схемы при выплате зарплат в социальной сфере на 1,4 млрд тенге.

Внедрение таких цифровых инструментов призвано повысить прозрачность работы государственных органов и минимизировать финансовые риски, обеспечивая более эффективное использование бюджетных средств.