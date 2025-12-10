Минфин Казахстана расширил возможности дистанционного аудита
Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК открыл дополнительный доступ к данным органов государственных доходов, включая электронные счета-фактуры и Smart Data Finance, передает BAQ.KZ.
Также ведётся работа по интеграции информационных систем, таких как Центр развития трудовых ресурсов, e-Saqtandyru, Национальная образовательная база данных и Smart Data Ukimet.
По словам председателя Комитета Ержана Мынжасарова, это позволит повысить эффективность, качество и контроль использования бюджетных средств.
В рамках онлайн-бюджетного мониторинга через систему "Государственное планирование" уже выявлены факты завышенного и необоснованного планирования бюджетных средств на 2026–2028 годы на сумму 1,5 трлн тенге.
Кроме того, дистанционный мониторинг платежей и цифровые меры реагирования позволили пресечь мошеннические схемы при выплате зарплат в социальной сфере на 1,4 млрд тенге.
Внедрение таких цифровых инструментов призвано повысить прозрачность работы государственных органов и минимизировать финансовые риски, обеспечивая более эффективное использование бюджетных средств.