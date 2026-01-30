Вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил прокомментировал резонансные случаи завышенных закупок, в том числе эпизоды, связанные с приобретением товаров по необоснованно высокой цене. Вопрос был поднят журналистами на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По словам вице-министра, случаи недобросовестного поведения со стороны отдельных участников закупочного процесса действительно имели место и продолжают выявляться, несмотря на внедрение цифровых инструментов контроля. При этом он подчеркнул, что речь идёт не только о государственных закупках, но и о других сегментах квазигосударственных и иных формах закупочной деятельности.

– Если говорить про схемы и аферы, я должен признать, что они действительно были и есть. Есть недобросовестные участники закупок, которые хотят выигрывать государственные контракты. Такие лица существуют. Для того, чтобы не допускать их к участию, на входе до проведения конкурса предусмотрен целый набор требований – это финансовая устойчивость, показатели уплаты налогов, опыт работы, нахождение поставщика в реестре добросовестных участников и другие критерии, – пояснил Даурен Кенбеил.

Комментируя конкретные примеры, в том числе обсуждавшийся в медиапространстве случай с закупками в одном из университетов, вице-министр уточнил, что не все подобные эпизоды относятся именно к системе государственных закупок.

По его словам, ключевую роль в выявлении аномалий играет система управления рисками и органы внутреннего государственного аудита, которые анализируют конкурсную документацию заказчиков ещё на этапе подготовки закупок.

– Если, к примеру, школа, больница или другое госучреждение закладывает в конкурсной документации аномально завышенные требования или цену - такие закупки автоматически попадают в систему управления рисками комитета внутреннего государственного аудита. Наши коллеги направляют уведомление заказчику и указывают, что в технической спецификации или цене допущены завышения, и требуют скорректировать параметры, — рассказал Кенбеил.

Вице-министр также сообщил о планируемых изменениях, которые должны усилить превентивный контроль и минимизировать человеческий фактор. В частности, сейчас разрабатывается национальный каталог товаров, который будет интегрирован с единой базой цен.