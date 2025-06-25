В сентябре 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила, касающиеся мобильных переводов между физическими лицами. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Закон принят, он должен в течение 60 дней вступить в действие. Соответственно, мы примем нормативный документ, и уже с сентября он заработает", – пояснил он.

Особое внимание в законопроекте вызвали нормы по проверке переводов свыше одного миллиона тенге. Вице-министр заверил, что переводы между родственниками, например, от матери дочери или брату, не подпадают под критерии мониторинга.