Минфин: Переводы между родственниками не будут проверяться
Новые правила начнут действовать с сентября текущего года.
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В сентябре 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила, касающиеся мобильных переводов между физическими лицами. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Закон принят, он должен в течение 60 дней вступить в действие. Соответственно, мы примем нормативный документ, и уже с сентября он заработает", – пояснил он.
Особое внимание в законопроекте вызвали нормы по проверке переводов свыше одного миллиона тенге. Вице-министр заверил, что переводы между родственниками, например, от матери дочери или брату, не подпадают под критерии мониторинга.
"Если мать пересылает деньги дочке, отцу, брату, никаких вопросов нет. Если даже это будет 1 миллион, 2 миллиона, здесь вопросов нет. Здесь все критерии, все условия одновременно должны сработать. То есть, например, первое, 100 разных лиц. Если 2 человека между собой перечисляют, например, даже 10 человек, но у вас, наверное, 100 родственников нет, каждый год, который вам направляют, правильно? Если 100 лиц в течение 3 месяцев подряд будут перечислять одному лицу, это второй критерий уже срабатывает. Теперь третий критерий, который мы сейчас с Нацбанком отрабатываем, уже сумма должна превышать 1 миллион тенге", – уточнил он.
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