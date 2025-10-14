Минфин прокомментировал сообщения о завышении цен на 4 млрд тенге на платформе закупок
Министр отметил, что через OMarket.kz проходит лишь часть товаров, тогда как основные и крупные закупки проводятся через портал госзакупок.
Министр финансов Казахстана Ержан Биржанов прокомментировал заявления Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) о якобы выявленных признаках завышения цен почти на 4 млрд тенге на платформе OMarket.kz. По его словам, говорить о нарушениях преждевременно, а сама система доказала свою эффективность в экономии бюджетных средств, передаёт BAQ.KZ.
"Спасибо за вопрос. Он специфический. Вокруг данного портала действительно было много шума. В адрес моих родственников даже задавали вопросы из-за совпадения фамилий — хочу еще раз подчеркнуть: у нас разная „география рождения“. Проект стартовал еще до моего прихода и показал эффективность в оперативности принятия решений и экономии средств. Сколько именно было сэкономлено — мы готовы предоставить по вашему официальному запросу", — сказал Ержан Биржанов.
Глава Минфина отметил, что не может трактовать комментарии АФМ, так как это компетенция соответствующих органов.
"Возможно, у них есть предварительные расчёты или действия. Насколько мне известно, официальных заявлений АФМ по данной части не было. Рекомендую обратиться непосредственно в агентство. Если вы направили запрос, мы обязательно дадим ответ", — добавил он.
Отвечая на вопрос о прозрачности платформы, министр уточнил, что через OMarket.kz проходит только часть наименований товаров, а основные и наиболее крупные закупки по-прежнему осуществляются через портал государственных закупок.
"Если есть разночтения или конструктивные предложения, мы будем корректировать работу портала. Что касается цены — это предложение рынка. Мы не можем „отсекать“ рыночные оферты. Если требуется установить референтные или стандартные цены, мы готовы подумать над этим и провести точный анализ. Подчеркну: никакого покровительства со стороны исполнителей наших систем нет. Требования высокие, системы работают независимо", — подчеркнул Биржанов.
