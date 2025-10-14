Министр финансов Казахстана Ержан Биржанов прокомментировал заявления Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) о якобы выявленных признаках завышения цен почти на 4 млрд тенге на платформе OMarket.kz. По его словам, говорить о нарушениях преждевременно, а сама система доказала свою эффективность в экономии бюджетных средств, передаёт BAQ.KZ.

"Спасибо за вопрос. Он специфический. Вокруг данного портала действительно было много шума. В адрес моих родственников даже задавали вопросы из-за совпадения фамилий — хочу еще раз подчеркнуть: у нас разная „география рождения“. Проект стартовал еще до моего прихода и показал эффективность в оперативности принятия решений и экономии средств. Сколько именно было сэкономлено — мы готовы предоставить по вашему официальному запросу", — сказал Ержан Биржанов.

Глава Минфина отметил, что не может трактовать комментарии АФМ, так как это компетенция соответствующих органов.

"Возможно, у них есть предварительные расчёты или действия. Насколько мне известно, официальных заявлений АФМ по данной части не было. Рекомендую обратиться непосредственно в агентство. Если вы направили запрос, мы обязательно дадим ответ", — добавил он.

Отвечая на вопрос о прозрачности платформы, министр уточнил, что через OMarket.kz проходит только часть наименований товаров, а основные и наиболее крупные закупки по-прежнему осуществляются через портал государственных закупок.