В Казахстане минимальную заработную плату планируют увеличить до 150 тысяч тенге. Об этом в кулуарах Правительства сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

В Казахстане рассматривается вопрос поэтапного повышения минимальной заработной платы. При этом конкретные сроки реализации пока не определены.

По словам Азамата Амрина, решение о повышении МЗП будет приниматься с учетом нескольких экономических факторов.

«В целом в мире минимальная заработная плата составляет около 50% от медианной. У нас медианная зарплата - порядка 302 тысяч тенге. Поэтому доведение минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге - это наша ближайшая цель. Однако механизм реализации зависит от параметров бюджета, которые сейчас рассчитываются», - отметил он.

Он также подчеркнул, что возможность повышения напрямую зависит от доходов государственного бюджета.

«Все зависит от возможностей бюджета. Мы будем смотреть, как завершится текущий год, какая будет динамика поступлений. Если текущие темпы сохранятся, появится финансовая возможность для реализации этого решения», - добавил вице-министр.

Таким образом, вопрос повышения минимальной заработной платы остается в повестке, однако его реализация будет зависеть от экономической ситуации и состояния бюджета.