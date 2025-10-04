Министерство культуры и информации Казахстана выступило с официальным заявлением, в котором опровергло распространяемые в соцсетях слухи о продаже Национальной киностудии "Казахфильм", передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что все ключевые производственные объекты киностудии остаются в государственной собственности. Это касается и здания на проспекте Рыскулова в Алматы, выполненного в форме буквы "П" — оно по-прежнему принадлежит "Казахфильму", и никаких сведений о его продаже не поступало.

"Каждый гражданин имеет право на выражение собственного мнения. Однако распространение ложной информации противоречит законодательству Республики Казахстан и влечет ответственность в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса", — отметили в министерстве.

Особое внимание ведомство обратило на публикации в социальных сетях, в том числе на заявления Ерлана Толеутай, которые не подтверждены официальными данными.

"Подобные сообщения подрывают доверие общества к государственным органам", — заявили в министерстве.

Гражданам напомнили о необходимости проверять информацию и опираться исключительно на официальные источники.