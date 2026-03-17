На 17 марта из водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны идёт плановый сброс воды. Цель - подготовка к паводкам и обеспечение безопасности населения, передает BAQ.kz.

В Акмолинской области из Селетинского водохранилища сбрасывается 1,74 м³/с, из Чаглинского - 2,31 м³/с.

В Актюбинской области Актюбинское водохранилище сбрасывает 1 м³/с, Каргалинское - 0,3 м³/с, при этом водохранилища заполнены примерно на 36%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 419 м³/с, из Бухтарминского - 447 м³/с, а из Шульбинского водохранилища в области Абай - 651 м³/с.

В Западно-Казахстанской области Кировское водохранилище сбрасывает 5 м³/с, Битикское - 14 м³/с, Дунгулукское и Пятимарское - по 2 м³/с.

В Карагандинской области из Интумакского и Самаркандского водохранилищ сбрасывается по 3 м³/с.

В Костанайской области Верхне-Тобольское водохранилище сбрасывает 1,1 м³/с, Каратомарское - 3 м³/с.

В Северо-Казахстанской области Сергеевское водохранилище сбрасывает 6,7 м³/с, Петропавловское - 13,9 м³/с.

В министерстве подчеркнули, что сброс воды проводится в рамках подготовки к паводкам и для безопасности населения, и власти продолжают мониторинг уровня воды в водохранилищах по всей стране.