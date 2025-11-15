Министр энергетики поздравил казахстанских буровиков с профессиональным праздником
Праздник был учреждён два года назад.
Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов поздравил работников буровой отрасли с их профессиональным праздником — Днём буровика, который отмечается 15 ноября, передаёт BAQ.KZ.
Праздник был учреждён два года назад и стал признанием значимого вклада казахстанских буровиков в развитие энергетики и нефтегазовой промышленности страны. Как отметил министр, именно с бурения начинается путь нефти и газа, а труд буровиков формирует основу всей отрасли.
Аккенженов подчеркнул, что профессия буровика требует силы, выдержки и высокого профессионализма. С первых скважин и по сей день специалисты отрасли играют ключевую роль в открытии новых месторождений, обеспечении бесперебойной работы установок и реализации стратегически важных проектов.
"Сегодня ваш труд обеспечивает энергетическую безопасность страны, внедрение передовых технологий и развитие нефтегазового сектора. Вы работаете в сложных условиях, принимаете на себя большую ответственность и вносите огромный вклад в укрепление отрасли", — отметил министр.
В завершение он пожелал буровикам здоровья, благополучия, стабильной и безопасной работы, а также новых профессиональных успехов.
