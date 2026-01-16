Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов подверг жёсткой критике темпы модернизации ТЭЦ-3 в Алматы, заявив, что отставание от графика недопустимо и не может оправдываться бюрократическими причинами, передает BAQ.KZ.

Во время рабочей поездки в Алматы 16 января 2026 года глава ведомства проинспектировал реализацию стратегических проектов по газификации Алматинского энергоузла. На ТЭЦ-2 министр отметил положительную динамику: работы идут по утверждённому графику. Перевод станции на газ позволит сократить вредные выбросы на 93% и увеличить установленную мощность до 557 МВт.

Иная ситуация сложилась на ТЭЦ-3. По словам министра, темпы строительства остаются низкими, а риски срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию, намеченного на декабрь 2026 года, остаются высокими. Среди основных причин названы задержки в поставках оборудования и слабая организация работы со стороны генерального подрядчика.

"Мы видим диаметрально разную картину. Если на ТЭЦ-2 есть динамика, то на ТЭЦ-3 мы фиксируем волокиту. Людям нужен чистый воздух и тепло в домах вовремя. Мы обещали жителям завершить перевод станций на газ, и никаких ссылок на сложности быть не должно", — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Министр потребовал от руководства АО "АлЭС" немедленно пересмотреть подходы к управлению проектом, ускорить процессы, синхронизировать поставки оборудования и вернуться в утверждённый график. Он также отметил, что модернизация ТЭЦ-3, которая должна увеличить мощность станции более чем в три раза — до 544 МВт, имеет ключевое значение для энергобезопасности Алматинской области и улучшения экологической ситуации в регионе.

Проект модернизации ТЭЦ-3 переведён на особый контроль Министерства энергетики. От ответственных лиц потребованы еженедельные отчёты о ходе работ и мерах по ликвидации отставания.