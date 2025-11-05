В Астане состоялось торжественное открытие Astana Media Week 2025 – крупнейшего ежегодного форума страны в сфере медиа и коммуникаций. С приветственным словом к участникам обратилась министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, официально дав старт трёхдневной медиа-неделе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В своём обращении министр отметила, что Astana Media Week стал важной профессиональной площадкой для обмена опытом и информацией, а также для формирования новой архитектуры глобального медиапространства. В этом году форум соберёт 65 спикеров, которые примут участие в восьми панельных и диалоговых сессиях, семи мастер-классах и двух церемониях награждения.

"Astana Media Week – это не просто форум, а символ единства профессионального сообщества, открытого к переменам и новым идеям. Именно здесь формируется будущее отечественной и мировой журналистики", – подчеркнула министр.

Аида Балаева добавила, что в эпоху, когда информация становится главным ресурсом, такие встречи имеют особое значение: именно здесь обсуждаются актуальные вопросы, подводятся итоги и вырабатываются решения, важные для бизнеса, государства и общества.

"Сегодня Казахстан переживает особый период – время, когда пространство и время словно сходятся в одной точке. В эпоху, когда информация становится главным ресурсом, такие площадки имеют особое значение. Именно здесь мы можем открыто обсуждать актуальные вопросы, делать выводы и на их основе принимать важные решения", – отметила Балаева.

Министр также подчеркнула усиливающуюся конкуренцию между традиционными и цифровыми медиа. По её словам, сегодня более 65% граждан Казахстана получают новости из социальных сетей и мессенджеров, что требует от профессионального сообщества повышения медиаграмотности, ответственности и культуры общественного диалога.

Аида Балаева напомнила, что Казахстан стал одной из немногих стран, принявших закон об онлайн-платформах и интернет-рекламе, соответствующий международным стандартам и принципам Европейского Digital Services Act. Этот документ устанавливает справедливые правила для всех участников рынка. Кроме того, новый закон о медиа усилил статус журналистов и упростил порядок доступа к информации.

Отдельно министр отметила важность темы искусственного интеллекта, которая станет одной из центральных на Astana Media Week 2025. По её словам, ИИ уже активно применяется в журналистике – от создания цифровых ведущих и автоматизации перевода до визуализации данных и генерации мультимедийного контента.

"Astana Media Week стал символом новой эпохи медиамиссии. Именно здесь, в сердце столицы, рождаются идеи, которые определяют будущее национального и глобального медиапространства", – заключила Аида Балаева.

Форум проходит с 5 по 7 ноября в Казмедиа центре и объединяет ведущих журналистов, экспертов, продюсеров и представителей государственных органов.