Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева заявила, что ключ к решению многих общественных проблем — во взаимодействии государства с гражданским сектором и повышении правовой и финансовой грамотности населения. Об этом она сообщила на встрече с представителями неправительственных организаций в Астане, передаёт BAQ.KZ.

"Проблем и вопросов очень много. И мы знаем, что, наверное, самое главное — это работа, которая осуществляется во взаимодействии с обществом. Многие проблемы общества исходят от правовой и финансовой безграмотности. Многие вопросы качественно не решаются, потому что люди не знают, что те или иные функции могут выполнять неправительственные организации", — отметила министр.

По словам Аиды Балаевой, реформирование общественного сознания — важный процесс, требующий постоянного информационного сопровождения и открытого диалога с гражданами. Она подчеркнула, что многие проекты реализуются на региональном и центральном уровнях, однако не всегда достигают целевой аудитории.

"Мы всегда поднимаем вопрос об усилении информационно-разъяснительной работы, об улучшении обратной связи с населением и разъяснении сути реализуемых проектов", — подчеркнула глава ведомства.

Министр также акцентировала внимание на необходимости контроля качества реализации общественно значимых проектов. Для этого, по её словам, в стране действует институт общественных советов, созданных на всех уровнях.

"Сегодня существует не только мониторинг качества работы неправительственных организаций, но и отдельный институт — общественные советы. У них есть семь функций, закрепленных законом. Как используется этот потенциал? Какова представленность общественных организаций в этих советах?" — задала вопрос министр.

В качестве положительного примера Балаева привела Павлодарскую область, где общественный совет полностью состоит из представителей гражданского общества.