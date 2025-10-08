Министр культуры и информации призвала усилить общественный контроль
Аида Балаева акцентировала внимание на необходимости контроля качества реализации общественно значимых проектов.
Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева заявила, что ключ к решению многих общественных проблем — во взаимодействии государства с гражданским сектором и повышении правовой и финансовой грамотности населения. Об этом она сообщила на встрече с представителями неправительственных организаций в Астане, передаёт BAQ.KZ.
"Проблем и вопросов очень много. И мы знаем, что, наверное, самое главное — это работа, которая осуществляется во взаимодействии с обществом. Многие проблемы общества исходят от правовой и финансовой безграмотности. Многие вопросы качественно не решаются, потому что люди не знают, что те или иные функции могут выполнять неправительственные организации", — отметила министр.
По словам Аиды Балаевой, реформирование общественного сознания — важный процесс, требующий постоянного информационного сопровождения и открытого диалога с гражданами. Она подчеркнула, что многие проекты реализуются на региональном и центральном уровнях, однако не всегда достигают целевой аудитории.
"Мы всегда поднимаем вопрос об усилении информационно-разъяснительной работы, об улучшении обратной связи с населением и разъяснении сути реализуемых проектов", — подчеркнула глава ведомства.
Министр также акцентировала внимание на необходимости контроля качества реализации общественно значимых проектов. Для этого, по её словам, в стране действует институт общественных советов, созданных на всех уровнях.
"Сегодня существует не только мониторинг качества работы неправительственных организаций, но и отдельный институт — общественные советы. У них есть семь функций, закрепленных законом. Как используется этот потенциал? Какова представленность общественных организаций в этих советах?" — задала вопрос министр.
В качестве положительного примера Балаева привела Павлодарскую область, где общественный совет полностью состоит из представителей гражданского общества.
"Именно таких результатов мы должны добиваться на всех уровнях. Общественные советы должны качественно выполнять свои функции с точки зрения контроля эффективности работы — как государственных органов, так и неправительственных организаций, реализующих государственные социальные заказы", — рассказала Аида Балаева.
