Министр образования Южной Кореи Чхве Гё Чжин покинет свой пост после общественной критики из-за недостаточных мер по предотвращению списывания с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на государственных экзаменах. Президент страны Ли Чжэ Мен принял его прошение об отставке.

Как сообщили в администрации президента, главе государства доложили о намерении министра уйти в отставку. После принятия прошения начнётся процедура отбора кандидатов на вакантную должность.

Решение принято на фоне растущего недовольства граждан тем, что власти своевременно не разработали эффективные механизмы противодействия использованию ИИ для списывания во время экзаменов.

Кроме того, президент поручил премьер-министру Хан Сон Сук подготовить комплекс мер, направленных на обеспечение объективности и справедливости экзаменационной системы.