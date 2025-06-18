Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал случай, когда один из студентов Назарбаев Университета был призван в армию до официального зачисления. По словам министра, действия военкомата были законными, однако возникла проблема несостыковки сроков приёмной комиссии и военного призыва, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"С нашей стороны реакция была. Действительно, один студент Назарбаев Университета был призван военкоматом по закону. В целом, закон соблюдается, но сроки приема и сроки весеннего призыва не совпали", – пояснил Нурбек.

Он отметил, что в Назарбаев Университете процесс зачисления отличается от других вузов: окончательное решение принимается только в июле или августе. До этого момента у абитуриентов нет официального статуса "студент", и, соответственно, Министерство обороны имеет законное право призывать их на службу.

"Мы уже внесли предложение – синхронизировать сроки с Министерством обороны. Сразу после инцидента Назарбаев Университет, при нашей поддержке, издал приказ о зачислении студентов, прошедших Foundation-программу. Теперь наша задача – согласовать сроки, чтобы студенты не попадали под весенний или осенний призыв до получения результатов", – добавил министр.

Он также напомнил, что в этом году ЕНТ проходит до 7 июля, вступительные экзамены начинаются в июле, а окончательные итоги зачисления становятся известны только в конце месяца. Между тем, военный призыв начинается раньше. Поэтому есть риск, что кто-то может попасть под весенний или осенний призыв.

Сейчас Миннауки и Министерство обороны работают над тем, чтобы синхронизировать графики и избежать подобных случаев в будущем.