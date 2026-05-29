Иран рассчитывает на прорыв в торговле с ЕАЭС

Иран рассчитывает существенно нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом и считает, что потенциал взаимодействия между сторонами пока реализован далеко не полностью. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, более года назад вступившее в силу соглашение о свободной торговле между Ираном и государствами ЕАЭС уже демонстрирует положительные результаты и способствует росту взаимного товарооборота.

"Это соглашение создало уникальные возможности для национальных экономик и предпринимателей стран-участниц, подготовив благоприятную платформу для увеличения объема взаимной торговли. Уже сейчас оно способствует росту товарооборота между странами", - отметил министр.

При этом, по мнению Атабака, нынешние показатели не отражают реальных возможностей сторон.

"Я уверен, что наш торговый потенциал значительно выше нынешних показателей, и эта динамика будет продолжаться. Дай Бог, мы станем свидетелями настоящего прорыва во взаимной торговле", - заявил он.

Глава иранского ведомства подчеркнул, что для дальнейшего роста торговли необходимо развивать транспортную, логистическую и финансовую инфраструктуру. В частности, Иран выступает за создание независимых механизмов расчетов между странами союза и более широкое использование национальных валют во взаимной торговле.

"Исламская Республика Иран считает, что ЕАЭС необходимо создать систему финансовых расчетов, независимую от внешних сил, с целью защиты организации от несправедливых и нелегитимных санкций третьих государств", - сказал министр.

По словам Атабака, Тегеран рассматривает ЕАЭС как одну из ключевых площадок для долгосрочного экономического партнерства наряду с БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества.

Министр отметил, что Иран намерен и дальше активно участвовать в работе Евразийского экономического союза, расширяя торговые, инвестиционные и промышленно-кооперационные связи со всеми государствами объединения.

"Активное участие Исламской Республики Иран в заседаниях ЕАЭС на самом высоком уровне отражает нашу решимость и твердую волю к расширению взаимных торгово-экономических отношений со всеми пятью государствами – членами Союза, а также государствами-наблюдателями", - подчеркнул он.

В ходе выступления Атабак также затронул вопросы международной обстановки.

"Несмотря на навязывание двух незаконных войн со стороны США и сионистского режима, Исламская Республика Иран в прошлом и текущем году продолжает принимать участие во встречах глав государств ЕАЭС и отраслевых мероприятиях", - заявил министр.

По его словам, даже в сложных внешних условиях Иран намерен последовательно развивать экономическое сотрудничество и использовать возможности евразийской интеграции для расширения торговли, инвестиций и промышленного взаимодействия.

Выступление иранской стороны стало еще одним подтверждением растущей роли ЕАЭС как крупной международной экономической площадки, объединяющей государства Евразии и партнеров из других регионов мира вокруг практических вопросов торговли, логистики, инвестиций и технологического развития.