Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев рассказал в соцсетях о тёплой встрече со школьником, чьё письмо особенно запомнилось в рамках акции "Письмо министру", передает BAQ.KZ.

В начале лета ведомство получило 235 обращений от учеников со всей страны. Среди них выделилось письмо Артёма Погорелова — ученика школы № 66 города Тараз. Как и миллионы его сверстников, он готовится к новому учебному году, но его жизненный путь отличается особой стойкостью и зрелостью, отметил министр.

Во время встречи в столице восьмиклассник поделился любовью к казахскому языку, прочитал стихи Абая Кунанбайулы и Мукагали Макатаева, а также предложил провести чтения произведений казахских классиков. Министр поблагодарил педагогов Артёма за воспитание интереса к истории и литературе.

В знак встречи Гани Бейсембаев подарил школьнику книги об Абае, об истории Казахстана и домбру.

Наш разговор получился по-настоящему теплым и душевным. Я не переставал радоваться его словам, полным уважения к учителям, желания стать достойным гражданином своей страны, непоколебимой вере в будущее. Его тихое "Спасибо, что нашли время. Для меня это многое значит", сказанное на прощание, надолго останется в моей памяти, — написал министр в Facebook.

Акция "Письмо министру" продолжается: все письма уже обработаны, авторам направляются ответы, а с некоторыми учениками глава ведомства планирует встретиться лично во время поездок по регионам.