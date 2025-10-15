В рамках рабочего визита в Актюбинскую область министр здравоохранения Акмарал Альназарова посетила лекарственный хаб ТОО "СТОФАРМ", оказывающий услуги по хранению и транспортировке лекарственных средств и медицинских изделий для ТОО "СК-Фармация", передаёт BAQ.KZ.

Расположенный в городе Актобе распределительный центр обеспечивает логистику лекарственных препаратов для всего западного региона страны.

С хаба осуществляется отгрузка медикаментов на операционные склады в Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области, откуда они доставляются в медицинские организации регионов.

Во время визита министра директор филиала ТОО "СТОФАРМ" ознакомила её с деятельностью хаба. В частности, были продемонстрированы процессы хранения лекарственных средств, медицинских изделий, термолабильных препаратов и вакцин.

Было отмечено, что распределительный центр соответствует требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP). Склад оснащён специализированными холодильными и морозильными камерами, что позволяет строго поддерживать температурный режим в рамках "холодовой цепи", необходимой для обеспечения качества и безопасности медикаментов.

Также на складе используется современное погрузочно-разгрузочное оборудование и подъемно-транспортная техника.

Министру доложили, что штатная численность персонала составляет 27 человек, включая 7 менеджеров и 20 работников склада. Ежемесячно через хаб в Актобе проходит препаратов и медицинских изделий на сумму до 1,7 млрд тенге.

В министерстве отметили, что в Актюбинской области в рамках стационарной медицинской помощи и амбулаторного лекарственного обеспечения через Единый дистрибьютор обеспечиваются 66 медицинских организаций.

На 2025 год медицинскими организациями региона заявлено к закупу 1157 наименований лекарственных средств и медизделий на общую сумму 9,52 млрд тенге. Кроме того, был заявлен объем на дополнительную потребность на 1,52 млрд тенге.

На текущий момент между Единым дистрибьютором и 65 медицинскими организациями области заключены договоры на поставку 1042 наименований лекарств и медизделий на сумму 9,85 млрд тенге, включая дополнительный объем. На сегодняшний день уже произведена отгрузка медикаментов на сумму 8,77 млрд тенге (98%).

"Своевременное и бесперебойное обеспечение населения лекарствами в регионе и по всей республике — одна из приоритетных задач Правительства", - подчеркнула министр.

Она отметила необходимость дальнейшей цифровизации логистических процессов, обеспечения поставок в установленные сроки, а также системной работы по совершенствованию всех бизнес-процессов в сфере лекарственного обеспечения.