Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров в рамках рабочей поездки в область Абай совместно с акимом области Бериком Уали посетил ряд предприятий города Семей и пригородных территорий, занимающихся переработкой мясной продукции и выращиванием овощей. В частности, делегация побывала на строительной площадке производственного комплекса по глубокой переработке мяса и мясных продуктов в районе Жаңасемей, передает BAQ.KZ.

ТОО "АРАЙ-EAST FOOD", основанное в 2012 году в Семее, производит колбасные изделия и мясные деликатесы в соответствии со стандартом "халал". Предприятие выпускает более 80 видов варёных и копчёных колбас. На территории завода работают три производственных цеха и современная упаковочная линия. В прошлом году была запущена дополнительная линия, благодаря чему годовая мощность достигла 1,8 тыс. тонн готовой продукции. На предприятии трудятся 120 человек, и в ближайшее время планируется расширение производства.

По информации акимата области, в мае текущего года в селе Шакаман района Жаңасемей начато строительство производственного комплекса по глубокой переработке мяса и мясных продуктов. Проект включён в Комплексный план развития области Абай до 2027 года и является приоритетным на национальном уровне. Предприятие сможет перерабатывать до 35 тонн мясной продукции за смену. Планируется выпуск колбас, консервов, полуфабрикатов и деликатесов из говядины, баранины и конины. Комплекс будет обеспечивать полный производственный цикл и соответствовать экологическим стандартам. После запуска комплекса постоянной работой будут обеспечены 1000 человек. Ввод в эксплуатацию намечен на август 2026 года.

ТОО "Агрофирма Приречное", расположенное вблизи Семея, было основано в 1993 году и успешно развивает животноводство и растениеводство. В хозяйстве занято 110 человек. Общая площадь посевов составляет 6 793 гектара, из них 1 787 гектаров занимают картофель, овощные и кормовые культуры. Урожай хранится в семи складах общей вместимостью 14 тысяч тонн. Предприятие на протяжении нескольких лет поставляет овощи в областной стабилизационный фонд. В настоящее время продолжается уборка и транспортировка урожая. По словам директора ТОО "Агрофирма Приречное" Мухита Тумабаева, на склад уже доставлено 700 тонн моркови и 5 тысяч тонн картофеля.

Министр вместе с акимом области осмотрел поля, где выращиваются чеснок, морковь и капуста, посетил овощные хранилища, а также ознакомился со строительством откормочной площадки на 5 тысяч голов скота. Общая стоимость проекта составляет 4 млрд тенге, завершение запланировано на следующий год.

Айдарбек Сапаров высоко оценил инициативы и реализуемые проекты в аграрной сфере региона, подчеркнув, что Министерство сельского хозяйства окажет необходимую поддержку в рамках государственных программ.