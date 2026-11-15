Министр транспорта высказалась по поводу детских колясок в общественном транспорте
Министр заявила, что запрет на проезд с детскими колясками не вводится, а соответствующие правила направлены на пересмотр.
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Министерство транспорта направило на пересмотр правила провоза детских колясок в общественном транспорте. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра — министр транспорта Асель Жанасова.
По словам министра, никто не вправе заставлять родителей складывать коляску или выходить из автобуса только потому, что они едут с маленьким ребёнком.
«Для меня как министра транспорта крайне важно, чтобы общественный транспорт был удобным и доступным для семей с детьми», — заявила руководитель ведомства.
Асель Жанасова отметила, что при принятии решения были учтены обращения и вопросы, поступившие от родителей. Пересмотр правил необходим, чтобы исключить неоднозначные трактовки, а также обеспечить удобство и безопасность пассажиров.
Министр подчеркнула, что запрет на проезд в общественном транспорте с детскими колясками не вводится и вводить такие ограничения не планируется.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что пассажирам запретят заходить в общественный транспорт с детскими колясками, а при переполненном салоне родители будут обязаны их складывать. Это вызвало вопросы среди родителей и стало поводом для обращений в Министерство транспорта.
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