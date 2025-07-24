Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал дело главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиева, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, Федерация футбола поддерживает специалиста, а трудовая инспекция признала заключённый договор действительным.

"Федерация уверена в правоте тренера Алиева. Трудовая инспекция признала договор действительным. Алиев подает на кассацию. Пока можем сказать только это", - заявил Мырзабосынов на пресс-конференции.

На вопрос о законности зарплаты в размере 10 миллионов тенге министр ответил уклончиво.

"Полностью по итогам этих процедур мы дадим окончательный ответ. В данный момент у министерства нет позиции по этому вопросу".

Напомним, футбольный клуб "Кызылжар" выиграл суд против главного тренера команды Али Алиева. Представители футбольного клуба требовали признать недействительным трудовой договор, по которому Али Алиеву получал зарплату до 10 миллионов тенге, хотя по штатному расписанию ему полагалась зарплата в 1 миллион тенге. Суд признал контракт от 3 января 2024 года недействительным. Алиеву пересчитали зарплату договору.

С 31 января 2025 года Али Алиев исполняет обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана.