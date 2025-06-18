Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса прокомментировал состояние экс-главы КНБ Карима Масимова, который отбывает наказание за государственную измену, передает BAQ.KZ.

Как уточнил министр, Карим Масимов не стоит на медицинском учете.

"Все доводы его представителей проверяются. На сегодня я вам официально говорю, что нормальное у него состояние. Он находится в местах лишения свободы, как определил суд",- сказал Саденов.

Напомним, Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий во время январских беспорядков 2022 года.

Бывший замглавы КНБ Ануар Садыкулов, который также признан виновным в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, был приговорен к 16 годам лишения свободы. Другой экс-заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин признан виновным в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, ему окончательно назначено 15 лет колонии. Третий бывший зампред КНБ - Марат Осипов - признан виновным в превышении власти и должностных полномочий. Он получил три года лишения свободы.

Все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.