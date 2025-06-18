Министр внутренних дел рассказал о состоянии Масимова в колонии
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Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса прокомментировал состояние экс-главы КНБ Карима Масимова, который отбывает наказание за государственную измену, передает BAQ.KZ.
Как уточнил министр, Карим Масимов не стоит на медицинском учете.
"Все доводы его представителей проверяются. На сегодня я вам официально говорю, что нормальное у него состояние. Он находится в местах лишения свободы, как определил суд",- сказал Саденов.
Напомним, Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий во время январских беспорядков 2022 года.
Бывший замглавы КНБ Ануар Садыкулов, который также признан виновным в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, был приговорен к 16 годам лишения свободы. Другой экс-заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин признан виновным в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, ему окончательно назначено 15 лет колонии. Третий бывший зампред КНБ - Марат Осипов - признан виновным в превышении власти и должностных полномочий. Он получил три года лишения свободы.
Все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.
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