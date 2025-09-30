С начала 2025 года в агропромышленный комплекс Казахстана привлечено 807 млрд тенге инвестиций. Однако, по словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, активность регионов в этом направлении остаётся недостаточной, передаёт BAQ.KZ.

Вопросы привлечения инвестиций в АПК рассматривались на заседании коллегии с участием заместителей акимов областей, руководителей управлений сельского хозяйства, а также представителей подведомственных организаций.

По данным вице-министра Ермека Кенжеханұлы, за восемь месяцев текущего года в сельское и рыбное хозяйство инвестировано 591 млрд тенге, в производство продуктов питания — 134 млрд тенге, в производство напитков — 82,1 млрд тенге.

Ряд регионов перевыполнил план: Шымкент (146%), Северо-Казахстанская область (133%), Акмолинская область (111%), Алматы (106%), Алматинская область (105%), Павлодарская область (102%). Вместе с тем отставание зафиксировано в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, а также в регионах Ұлытау и Жетісу.

Айдарбек Сапаров подчеркнул, что текущие результаты не соответствуют задачам, поставленным Президентом:

"Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс — это не только вопрос финансирования, но и показатель ответственности регионов за будущее сельского хозяйства. Мы должны обеспечить системную и прозрачную работу, качественный отбор проектов и их своевременную реализацию. От эффективности этой работы напрямую зависит продовольственная безопасность страны и её экспортный потенциал", — отметил министр.

По итогам заседания регионам с низкими показателями поручено представить обновлённые планы, активизировать работу по привлечению инвестиций и усилить контроль за реализацией проектов.