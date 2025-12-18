Депутаты Сената приняли в первом чтении "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", где есть нормы о запрете пропаганды ЛГБТ.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов на пленарном заседании сообщил о проводимой работе ведомства по разъяснению изменений в законопроект, передает BAQ.KZ.

"Если начинать отчет с июня 2024 года, когда именно начала обсуждаться петиция, которая была размещена на портале, то в рабочую группу были включены все неправительственные организации, которые занимаются этим вопросом, а также все неправительственные организации. Все заседания проходили максимально открыто и транспарентно. На каждом этапе участники выслушивались. Мы проводили встречи на различных площадках; в частности, в июне на защите универсального периодического отчета в Европейском офисе Организации Объединенных Наций, также экспертам разъяснялись те или иные нормы данного закона. Более того, при Министерстве юстиции есть рабочая группа с Европейским Союзом — на этой площадке мы также обсуждали эти нормы с нашими коллегами. Более того, во время Гражданского форума у нас были специальные площадки на базе разных министерств, в том числе Министерства юстиции, где мы также встречались с неправительственными организациями и обсуждали этот вопрос. То есть недостатка в разъяснении этих норм не было", - сказал вице-министр.

Он отметил, что в случае одобрения норм Сенатом уже сейчас очевидна необходимость их открытого обсуждения, поскольку остаются вопросы правоприменения. По его словам, дальнейшие консультации будут максимально прозрачными, на всех этапах будут участвовать НПО и правозащитники, работающие по данной теме.