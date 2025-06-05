Первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате ответил на вопрос журналистов о том, почему, по его-мнению, молодые люди все реже стремятся служить в армии, передает BAQ KZ. Султан Камалетдинов отметил, что причин много.

"Во-первых, каждый человек воспитывается в своём микроклимате, в определенном коллективе. Это, в первую очередь, семья, детские сады, ясли, школы. Молодые люди, у которых есть страх, привыкшие жить в зоне комфорта, свободе, своему регламенту жизни, и тут он должен менять - и, конечно, это вызывает у них страх. Это нормальное явление. Вопрос в том, как человек преодолевает этот страх. Эта наша общая проблема, которую нужно вместе решать", - сказал Султан Камалетдинов.

Журналисты отметили, что причиной могут быть и гибель военнослужащих в армии.

Султан Камалетдинов, в свою очередь, ответил, что люди, к сожалению, гибнут не только в армии.