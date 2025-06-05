Минобороны объяснило, почему казахстанцы не спешат идти на срочную службу
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Первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате ответил на вопрос журналистов о том, почему, по его-мнению, молодые люди все реже стремятся служить в армии, передает BAQ KZ. Султан Камалетдинов отметил, что причин много.
"Во-первых, каждый человек воспитывается в своём микроклимате, в определенном коллективе. Это, в первую очередь, семья, детские сады, ясли, школы. Молодые люди, у которых есть страх, привыкшие жить в зоне комфорта, свободе, своему регламенту жизни, и тут он должен менять - и, конечно, это вызывает у них страх. Это нормальное явление. Вопрос в том, как человек преодолевает этот страх. Эта наша общая проблема, которую нужно вместе решать", - сказал Султан Камалетдинов.
Журналисты отметили, что причиной могут быть и гибель военнослужащих в армии.
Султан Камалетдинов, в свою очередь, ответил, что люди, к сожалению, гибнут не только в армии.
"Это происходит и в школах, и в детских садах, и на дорогах. Поэтому не стоит заострять внимание только на этом. Есть статистика, которая показывает, что в Вооружённых силах количество подобных случаев значительно снижается", — заявил Султан Камалетдинов.
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