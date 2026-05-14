Минобороны опровергло информацию о призыве всех казахстанцев старше 27 лет на сборы

В Министерстве обороны Республики Казахстан прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о том, что всех казахстанцев старше 27 лет, не служивших в армии, якобы будут отправлять на военную переподготовку, передает BAQ.KZ.

В ведомстве заявили, что данная информация была вырвана из контекста и неверно интерпретирована.

Как пояснили в министерстве, речь шла о действующих нормах закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», регулирующих порядок проведения воинских сборов среди военнообязанных граждан, находящихся в запасе.

Согласно статье 33 закона, воинские сборы проводятся ежегодно в плановом порядке для поддержания боевой и мобилизационной готовности.

При этом в Минобороны подчеркнули, что граждане, достигшие 27-летнего возраста и не проходившие срочную службу на законных основаниях, не подлежат автоматическому направлению на военную переподготовку.

Также в ведомстве напомнили, что желающие могут добровольно пройти подготовку в военно-технических школах Минобороны на платной основе. Обучение длится 40 дней и предусматривает получение военно-учётной специальности.

В министерстве призвали граждан ориентироваться только на официальные источники информации и не распространять недостоверные сведения.