Психологическая устойчивость станет ключевым критерием отбора призывников. В Казахстанской армии стартует масштабное внедрение системы PSY-РИСК. Эта разработка Министерства обороны уже на этапе апробации показала высокую эффективность: весной 2025 года более 470 юношей с признаками суицидальной предрасположенности были вовремя выявлены и освобождены от службы или направлены на дополнительное обследование, передает BAQ.KZ.

Новая система представляет собой многоэтапный механизм психодиагностики, включающий первичный скрининг, углублённое психологическое обследование и при необходимости — психиатрическую экспертизу. Главная цель — исключить из призыва тех, кто не готов к службе в Вооружённых силах с точки зрения психоэмоциональной устойчивости.

Вопросы внедрения PSY-РИСК стали ключевой темой заседания межведомственной рабочей группы, прошедшего в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК. В её состав вошли представители Министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения, науки и высшего образования, а также специалисты Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны и других государственных структур.

Как сообщил начальник управления психологической и военно-социальной работы Минобороны подполковник Арман Калышев, инициатива реализуется по поручению Правительства и станет частью системной профилактики в рамках призывной кампании:

"Мы стремимся не просто отсеивать психологически нестабильных, но и защищать будущие коллективы воинских частей от потенциально опасных ситуаций. Речь идет о здоровье, жизни и моральном климате в подразделениях".

Принято решение о поэтапном внедрении PSY-РИСК во всех регионах страны. Ожидается, что нововведение повысит эффективность отбора, снизит число внештатных ситуаций в армии и станет важным шагом в укреплении психического здоровья молодых военнослужащих.