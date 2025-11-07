Министерство промышленности и строительства Казахстана внесло изменения и дополнения в приказ от 31 марта 2025 года № 105 "Об утверждении Правил постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий", передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, новые поправки предусматривают установление требования для получения служебного жилья - предоставление сведений о наличии или отсутствии недвижимости в собственности на территории Казахстана и в конкретном населенном пункте за последние пять лет. Эти данные будут учитываться при принятии решения о предоставлении либо отказе в жилье.

Кроме того, документ уточняет порядок предоставления и пользования жильем из государственного жилищного фонда депутатами Парламента, судьями Конституционного Суда и судьями других судов в соответствии с конституционными законами Республики Казахстан.

В министерстве также отметили, что данные правила не распространяются на граждан, стоящих в очереди на получение жилья через Отбасы банк.

Проект приказа разработан в рамках реализации статей 69 и 72 Закона "О жилищных отношениях", пункта 2 статьи 10 Закона "О правовых актах", а также соответствующих норм конституционных законов о Парламенте, судебной системе и Конституционном суде Республики Казахстан.