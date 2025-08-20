Министерство промышленности и строительства Казахстана предостерегло граждан от недостоверной информации, распространяемой в сети. В ведомстве заявили, что сообщения о запуске обновлённой программы льготного автокредитования под названием "АвтоЖол+" не соответствуют действительности, передает BAQ.KZ.

По данным министерства, никакие официальные заявления о старте подобной программы не делались.

"Министерство не делало официальных заявлений о запуске программы с условиями, описанными в этом объявлении (в том числе о субсидировании от 10% до 50% стоимости автомобиля, кредитной ставке от 2% годовых, отсутствии первоначального взноса и т. д.).

Данный информационный материал является фейковым и, предположительно, создан с мошенническими целями", - говорится в сообщении.

Граждан призывают проявлять осторожность, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать личные данные непроверенным ресурсам.