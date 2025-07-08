Минпросвещения проиграло суд из-за отказа в конкурсе
Скандал в образовании.
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Судебная коллегия по административным делам суда города Астаны рассмотрела резонансное дело по иску бывшего генерального директора Центра Т. к Министерству просвещения РК, передает BAQ.KZ. Поводом стало его недопущение к участию в конкурсе на прежнюю должность.
По версии истца, его исключили из списка претендентов из-за отсутствия копии приложений к диплому, несмотря на наличие высшего образования и многолетнего опыта работы на этой же должности с 2007 по 2019 год. Суд первой инстанции признал, что отказ был неправомерным и не соответствует действующим правилам назначения руководителей госпредприятий. Апелляционная инстанция поддержала это решение.
Суд указал, что требования конкурсной комиссии не основаны на официальных нормативных актах, а значит, действия ответчика были необоснованными. Истец добился отмены результатов конкурса и права на участие в новом отборе.
Решение суда пока не вступило в законную силу, но уже стало предметом обсуждения в профессиональных кругах, подняв вопросы о прозрачности и законности конкурсных процедур в госорганах.
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