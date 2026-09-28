Минпросвещения: школы не должны собирать деньги на цветы и подарки учителям
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В преддверии Дня учителя традиция дарить педагогам цветы не должна превращаться в обязанность для родителей или соревнование между классами. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК в ответе на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.
В ведомстве отметили, что дарить цветы учителю – хорошая традиция. Однако ее смысл заключается не в стоимости или размере букета, а во внимании и уважении ребенка к педагогу.
Поэтому решение о покупке цветов должно оставаться добровольным выбором каждого ребенка и родителя.
«Организации образования не должны выступать инициаторами покупки цветов или подарков, организовывать сбор денег или делать это обязательным для родителей», – сообщили в Министерстве просвещения.
В ведомстве подчеркнули, что поздравление учителей не должно становиться причиной дополнительных расходов для семей или превращаться в негласную обязанность.
Главное, по позиции министерства, – сохранить теплую атмосферу праздника и его воспитательное значение, формируя у детей уважение к педагогам, скромность и доброжелательность.
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