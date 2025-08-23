Минпросвещения: все технические неполадки при подаче заявок на поступление в колледжи устранены
Для поступающих продлены сроки приёма документов.
В связи с высокой нагрузкой на Портал Egov.kz и информационную систему Национальная образовательная база данных (НОБД) при подаче заявок на поступление в колледжи у абитуриентов наблюдались временные затруднения, передает BAQ.KZ.
"На сегодняшний день все технические неполадки устранены. Для обеспечения равных условий для всех поступающих продлены сроки приёма документов и проведения конкурсного отбора", - сообщает министерство просвещения.
Кроме того, ведомство опубликовало актуальные сроки завершения ранжирования (конкурса):
• по специальностям, требующим творческой подготовки – до 24 августа;
• по педагогическим и медицинским специальностям – до 25 августа;
• по специальностям подготовки специалистов среднего звена – до 27 августа.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в министерство просвещения РК, а также в управления образования областей и городов по номерам телефонов.
