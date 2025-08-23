  • 23 Августа, 15:22

Минпросвещения: все технические неполадки при подаче заявок на поступление в колледжи устранены

Для поступающих продлены сроки приёма документов.

Сегодня, 14:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 14:29
Сегодня, 14:29
93
Фото: Pixabay.com

В связи с высокой нагрузкой на Портал Egov.kz и информационную систему Национальная образовательная база данных (НОБД) при подаче заявок на поступление в колледжи у абитуриентов наблюдались временные затруднения, передает BAQ.KZ.

"На сегодняшний день все технические неполадки устранены. Для обеспечения равных условий для всех поступающих продлены сроки приёма документов и проведения конкурсного отбора", - сообщает министерство просвещения.

Кроме того, ведомство опубликовало актуальные сроки завершения ранжирования (конкурса):

 • по специальностям, требующим творческой подготовки – до 24 августа;

 • по педагогическим и медицинским специальностям – до 25 августа;

 • по специальностям подготовки специалистов среднего звена – до 27 августа.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в министерство просвещения РК, а также в управления образования областей и городов по номерам телефонов.

Самое читаемое

Наверх