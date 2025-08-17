Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана опроверг публикации туркменских СМИ о якобы поставках в Туркменистан мяса, заражённого бруцеллёзом, передает BAQ.KZ. В ведомстве заявили, что в 2025 году экспорт казахстанского мяса в эту страну не осуществлялся, а распространённая информация не соответствует действительности.

В Минсельхозе призвали СМИ опираться исключительно на официальные данные уполномоченных органов. Ранее издание "Хроники Туркменистана" сообщило, что в июне из Акмолинской области были направлены партии замороженного мяса, в которых лаборатории якобы выявили возбудитель бруцеллёза.

Позднее сообщение было растиражировано рядом казахстанских изданий, однако в министерстве заверили, что подобные поставки отсутствовали и информация о возврате товара и компенсациях туркменской стороне также не имеет оснований.