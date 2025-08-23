  • 23 Августа, 18:27

Минсельхоз вынес на общественное обсуждение проект изменений в правила ветеринарии

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан разместило на официальном интернет-ресурсе "Открытые НПА" проект приказа Министра сельского хозяйства "О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 7-1/559 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии", передает BAQ.KZ.

Документ доступен для ознакомления здесь.

Ведомство приглашает граждан, экспертов и представителей отрасли принять участие в обсуждении проекта и направить свои замечания и предложения.

