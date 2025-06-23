В Минсельхозе прошло расширенное заседание коллегии по вопросам развития системы льготного кредитования в агропромышленном комплексе, передает BAQ.KZ. Мероприятие, прошедшее под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, собрало более 200 участников, включая заместителей акимов, руководителей профильных управлений, финансовых институтов и территориальных подразделений.

В центре внимания - меры по усилению господдержки сельхозпроизводителей. Как сообщил вице-министр Ербол Тасжуреков, только в рамках программы весенне-полевых и уборочных работ было профинансировано 7230 хозяйств на сумму 468,2 млрд тенге. Общая посевная площадь при этом составила 7,5 млн гектаров.

Значительное внимание уделено обновлению сельхозтехники: в 2025 году на "Льготный лизинг" предусмотрено 250 млрд тенге. Это позволит закупить не менее 6 тысяч единиц новой техники. С момента открытия приема заявок (с 24 февраля) поступило уже более 3600 заявок на сумму 140,1 млрд тенге.

Одним из нововведений стал запуск механизма удешевления кредитов на пополнение оборотных средств для перерабатывающих предприятий - ставки снижены до 5% годовых. Через АО "Аграрная кредитная корпорация" на это направление направлено свыше 44 млрд тенге.

Также анонсирован запуск новой программы поддержки животноводов - особенно откормочных площадок. Объем финансирования составит 50 млрд тенге при ставке 5% годовых. Будет применён механизм гарантий через АО "ФРП "Даму" для повышения доступности средств.

Министр Сапаров подчеркнул: "Льготное кредитование должно работать на результат - рост урожайности, производительности и экспортного потенциала. Мы обеспечим аграриям доступ к ресурсам и инструментам для технологического прорыва".

По итогам коллегии даны поручения по запуску новых механизмов финансирования, включению теплиц и садов в программу "Кен дала-2", а также масштабированию успешного опыта Северо-Казахстанской области. Особое внимание - возврату средств и контролю за их целевым использованием.