Минтруда меняет порядок оказания инватакси – что изменится
Услуги инватакси в Казахстане планируют перевести на Портал соцуслуг
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Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект приказа, предусматривающий перевод услуги инватакси на Портал социальных услуг. Документ размещён для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передаёт BAQ.KZ.
Сейчас услуга предоставляется акиматами через механизм госзаказа в рамках законодательства о госзакупках и финансируется из местных бюджетов.
С переходом на Портал соцуслуг люди с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать поставщика, вызывать транспорт с учетом индивидуальных потребностей, а также сократится время ожидания и повысится прозрачность оказания услуг. Финансирование останется за счёт местных бюджетов.
Запуск нового формата планируется осенью 2025 года. Обсуждение проекта приказа продлится до 6 августа.
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