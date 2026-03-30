Минтруда опровергло фейк о 20% удержании пенсий
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о якобы введении 20-процентного удержания из пенсионных выплат, передает BAQ.kz.
В ведомстве заявили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и распространяются с использованием современных технологий подделки видео.
«Распространяемая в социальных сетях и на видеохостингах информация о введении 20-процентного удержания из пенсионных выплат не соответствует действительности», - сообщили в министерстве.
По данным ведомства, неизвестные лица используют технологии deepfake, создавая ролики с ложной информацией о якобы сокращении солидарных пенсионных выплат.
Что происходит на самом деле
В министерстве напомнили, что с 1 января 2026 года пенсии, напротив, были увеличены на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции.
Кроме того, продолжается поэтапное повышение базовой пенсии.
«С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге», - уточнили в ведомстве.
Предупреждение гражданам
В министерстве призвали граждан ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Также напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством.
