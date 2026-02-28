  • Главная
Минтруда разъяснило порядок выплат пострадавшим на производстве

Размер возмещения утраченного заработка определяется исходя из фактического среднего дохода работника до получения травмы.

Министерство труда и социальной защиты населения РК прокомментировало обращение бывших работников горнодобывающей отрасли, опубликованное в социальных сетях, по вопросам возмещения вреда здоровью и порядка выплат лицам, утратившим трудоспособность вследствие производственных травм и профессиональных заболеваний, передает BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника, сохраняется в полном объеме. Право на возмещение утраченного заработка не отменено, а обязательное страхование работников от несчастных случаев продолжает действовать.

«Изменения, внесенные в гражданское законодательство в 2015 году, не лишили пострадавших социальной поддержки. Был скорректирован механизм расчета и осуществления выплат с учетом действующей пенсионной системы», — пояснили в министерстве.

В настоящее время размер возмещения утраченного заработка определяется исходя из фактического среднего дохода работника до получения травмы и степени утраты трудоспособности в соответствии со статьей 938 Гражданского кодекса. Выплаты производятся до достижения пенсионного возраста.

С сумм компенсации удерживаются обязательные пенсионные взносы, которые перечисляются на индивидуальный пенсионный счет гражданина в Единый накопительный пенсионный фонд. Таким образом, пока человек получает возмещение, на его пенсионном счете продолжают накапливаться средства, которые затем учитываются при назначении пенсионных выплат.

В министерстве также разъяснили изменения, касающиеся исключения в 2015 году нормы об автоматическом перерасчете возмещения вреда при повышении заработной платы работников соответствующей профессии.

Ранее размер компенсации зависел от последующего роста заработной платы по аналогичной должности у работодателя. С 2015 года законодатель закрепил принцип определения компенсации исходя исключительно из фактического заработка потерпевшего до повреждения здоровья.

«Такой подход соответствует общему принципу гражданского права: возмещение вреда должно компенсировать конкретно утраченный доход, а не возможные будущие изменения рынка труда или уровня заработной платы», — отметили в ведомстве.

Исключение прежней нормы, по данным Минтруда, было направлено на обеспечение правовой определенности и единообразия расчетов. Это не освобождает работодателя от ответственности и не снижает уровень защиты пострадавших, а фиксирует механизм расчета на объективной основе.

В министерстве подчеркнули особую социальную значимость вопросов поддержки граждан, утративших здоровье на производстве, и сообщили, что в настоящее время в Парламенте рассматриваются инициативы по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты работников с профессиональными заболеваниями и производственными травмами.

«Все предложения анализируются с учетом финансовой устойчивости системы и необходимости обеспечить реальные, исполнимые гарантии. Министерство открыто к диалогу и продолжит работу по поиску сбалансированных решений», — заявили в ведомстве.

