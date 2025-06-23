Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана тестирует новую цифровую модель распределения мер государственной поддержки. Пилотный проект реализуется в Карагандинской области и в городе Шымкент. Его цель - повысить адресность и эффективность помощи, исключив поддержку для обеспеченных граждан, передает BAQ.KZ.

Новый подход базируется на Единой цифровой платформе (ЕЦП), через которую теперь проходит учёт обращений, координация работы мобильных социальных служб и принятие решений о предоставлении помощи. По данным министерства, в пилотном режиме уже обработано около 2,1 тысячи обращений, по 400 из них помощь находится в стадии оформления, остальные уже решены.

Одним из ключевых инструментов проекта стал социальный скоринг - система оценки уязвимости семей. Домохозяйства автоматически делятся на шесть категорий: от крайней нуждаемости (дефицит средств на еду) до высокого уровня благосостояния. Семьи, отнесённые к последней категории, больше не смогут претендовать на государственную поддержку, если она не предусмотрена иными законами.

По словам разработчиков, такая фильтрация позволит избежать неэффективных выплат и перераспределить ресурсы в пользу тех, кто действительно нуждается. В пилоте участвуют 36 государственных учреждений, включая дома ребёнка, спортивные школы, центры поддержки семьи и раннего вмешательства.

Для сбора и координации информации задействовано специальное мобильное приложение, в которое вносятся данные о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. В работу включены мобильные группы из представителей разных ведомств — образования, здравоохранения, МВД, службы пробации. Всего — более 2,6 тысячи специалистов.

Кроме Минтруда, в проекте участвуют ещё пять министерств: образования, науки и высшего образования, туризма и спорта, цифрового развития, а также промышленности и строительства. Совместная работа направлена на сокращение дублирующих функций и фрагментарных мер, а также на более прозрачное и своевременное предоставление помощи.

В перспективе планируется оказывать через ЕЦП 11 государственных услуг в сферах образования, социальной защиты, жилищных отношений и физической культуры.