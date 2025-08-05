По данным Межведомственного совета по защите прав потребителей, с начала года поступило уже около 37 тысяч жалоб. Наиболее частые претензии касаются качества интернета, нестабильной связи и высоких цен, передает BAQ.KZ

Общественные объединения призывают включить операторов связи в перечень субъектов естественных монополий. По их мнению, это даст возможность государству регулировать тарифы и улучшить качество связи. Также предлагается создать независимый орган для контроля за работой провайдеров.

Отвечая на эти инициативы, вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун отметил, что это неофициальное предложение. Он добавил, что министерство уже усилило контроль за качеством услуг, в частности, увеличены штрафы для операторов, не соблюдающих стандарты.

"Я регулярно выезжаю в регионы, чтобы изучить ситуацию на местах. И в ряде областей связь действительно стала лучше", – сказал он на брифинге.

Также вице-министр отметил, что в настоящее время министерство занимается подключением к интернету более 1 100 сёл, а также оказывает поддержку малым и средним операторам. Обсуждение идеи регулирования тарифов уже ведётся с участием самих телеком-компаний.

При этом в Минцифры подчёркивают: несмотря на растущее число жалоб, любые шаги по ужесточению контроля должны быть обоснованными. Жёсткое вмешательство в рыночные процессы, по их мнению, может привести к замедлению развития отрасли.