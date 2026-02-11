Западно-Казахстанский областной суд постановил, что Министерство туризма и спорта должно выплатить денежные поощрения спортсмену-ветерану за призовые места на мировых чемпионатах, передает BAQ.KZ.

Ветеран спорта ранее не получил выплаты после того, как занял призовые места на чемпионатах мира. Министерство отказало ему, ссылаясь на истечение пятилетнего процессуального срока. Не согласившись с этим, мужчина подал иск в суд.

"Истец был заявлен федерацией для участия в международных соревнованиях среди ветеранов по греко-римской и вольной борьбе, представляя Казахстан под государственным флагом. Он занял 2-е место на чемпионате мира в 2015 году в Афинах (Греция), 2-е место в 2018 году в Перми (Россия) и 2-е место в 2019 году в Тбилиси (Грузия)", — сообщили в суде.

Суд установил, что правила выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных соревнований № 1345 не содержат ограничений для спортсменов-ветеранов и не предусматривают сроков обращения за выплатой.

Кроме того, ранее истец получал выплаты за призовые места в 2022–2024 годах, что подтверждается платежным поручением от 25 апреля 2025 года. Отказ в выплате за 2015, 2018 и 2019 годы был мотивирован исключительно ссылкой на пропуск процессуального срока.

Суд признал действия Министерства неправомерными и обязал выплатить ветерану причитающиеся денежные поощрения в полном объеме.