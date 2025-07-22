На фоне нехватки воды в южных регионах страны министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана выявило вопиющие факты самоуправства среди подведомственных структур, передает BAQ.KZ. За халатность и попустительство строгие выговоры получили директора Кызылординского и Туркестанского филиалов РГП "Казводхоз", а также несколько руководителей производственных отделений в этих регионах.

Причина — несанкционированный водозабор для полива риса, одного из самых водоемких видов сельхозкультур, и масштабное нарушение планов по посеву. По "дорожной карте" аграрного роста, площадь рисовых полей в Туркестанской области должна была не превышать 2800 гектаров. Но на деле рис раскинулся на целых 13 258 гектаров — в 4,7 раза больше нормы.

Несмотря на риск нехватки поливной воды из-за увеличения объемов посева, местный филиал "Казводхоза" активно заключал с крестьянскими хозяйствами договоры на полив рисовых полей. В частности, Жетысайским производственным участком заключено 77 соглашений на полив 1 528 га, Шардаринским производственным участком – 499 соглашений на полив 6 453 га, Мактааральским производственным участком – 471 договор на полив 5 277 га рисовых полей, — сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации.

Как выяснилось, Жетысайский, Шардаринский и Мактааральский участки филиала "Казводхоз" заключали договоры с крестьянами без оглядки на риски: в сумме — более тысячи соглашений на полив почти 13 000 гектаров риса. А в Кызылординской области 126 хозяйств вообще пользовались водой без каких-либо договоров, орошая почти 5000 гектаров полей и "выкачав" 52 миллиона кубометров воды.

На этом последствия не заканчиваются: по расчетам министерства, для обеспечения таких объемов потребуется дополнительно 180 миллионов кубометров, и есть вероятность, что лимит по водозабору в регионе будет превышен на 220 миллионов кубов. Подобные действия серьезно угрожают водной безопасности юга страны и ставят под удар добросовестных фермеров, которые соблюдают правила, получают воду по договору и теперь рискуют остаться с сухими каналами, отметили в министерстве.

Ранее поливной сезон на юге начался на три недели раньше — из-за жары и отсутствия дождей. Сейчас в пяти южных регионах страны аграрный водозабор приближается к семи миллиардам кубометров, из них почти 2,8 миллиарда — приходится на Туркестанскую область. Министерство обещает усилить контроль.