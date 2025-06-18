Минюст объединит адвокатов, нотариусов и сервисы в новом приложении
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Министерство юстиции РК разрабатывает единое мобильное приложение под названием "Әділет", в котором будут собраны ключевые юридические сервисы ведомства. Об этом сообщил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.
По его словам, приложение позволит гражданам проверять наличие ограничений на выезд за границу, выбирать адвокатов и юридических консультантов, оформлять доверенности, а также получать бесплатные консультации через аудио- и видеозвонки.
"Мы хотим собрать все наши мобильные системы в одном месте. Все, что касается адвокатов, нотариусов, нормотворческой деятельности, будет доступно в отдельном мобильном приложении. Это упростит доступ к юридическим услугам и повысит прозрачность работы системы", — отметил Молдабеков.
Новая цифровая платформа также обеспечит интеграцию с рядом государственных баз данных и упростит получение юридических услуг для населения. Точная дата запуска приложения пока не озвучена.
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