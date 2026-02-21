Минюст РК: Проект Конституции закрепляет приоритет Основного закона и соблюдение международных договоров
В проекте Конституции неизменным остаётся принцип обязательности международных договорных обязательств Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев выступил на экспертной платформе, посвященной обсуждению референдума по вопросу принятия новой Конституции страны, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что работа над проектом новой Конституции велась поэтапно: сначала состоялось несколько заседаний парламентской группы, затем прошло 12 заседаний Конституционной комиссии, по итогам которых был подготовлен и опубликован в СМИ 12 февраля проект документа.
Министр пояснил, что в проекте Конституции соотношение национального законодательства и международных обязательств прописано через ключевые положения ряда статей. В частности, он обратил внимание на то, что в статье 1 Казахстан закрепляется как правовое государство, а статья 5 определяет состав действующего права, включая нормы Конституции, соответствующие ей законы, нормативные постановления Конституционного суда и Верховного суда, иные нормативные правовые акты, а также международные договорные обязательства. При этом, как он подчеркнул, принципиально важно, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Казахстан.
"Третьим пунктом идет, что порядок действий на территории Республики Казахстан международных договоров определяется законом. И в продолжение этой мысли хотелось бы обратить внимание на статью 10. Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит внешнюю политику мира и сотрудничества с заинтересованными государствами, не вмешательства в их внутренние дела, мирного разрешения международных споров", - сказал министр.
Он также отметил, что в проекте Конституции предусмотрены нормы, уточняющие порядок работы с международными договорами. В частности, по его словам, в статье 60 (пункт 3, подпункт 14) закрепляется, что в компетенцию вновь учреждаемого Курултая будет входить ратификация международных договоров и их денонсация. Подводя итог, он подчеркнул, что в совокупности эти положения подтверждают ключевой принцип: Конституция обладает высшей юридической силой на всей территории Республики Казахстан, и этот тезис является для страны основополагающим.
Министр подчеркнул, что в проекте Конституции неизменным остаётся принцип обязательности международных договорных обязательств Казахстана.
"Во-вторых, что касается международных договорных обязательств Республики Казахстан, они остаются для нас обязательными и неизменными. Что касается непосредственно порядка определения действия международных договоров, то он будет входить в компетенцию Курултая, что, в свою очередь, повлечёт повышение ответственности нашего высшего законодательного органа. Именно Курултай, равно как и иные акты, которыми он наделён, будет определять порядок действия международных договоров. Но подчеркну ещё раз: мы остаёмся приверженными неукоснительному соблюдению всех договорных обязательств, которые взяла на себя Республика Казахстан", - заключил министр.
Самое читаемое
- Строительные компании Павлодара скрыли сотни миллионов тенге от налогов
- Михаил Шайдоров передал в Олимпийский музей свой "победный" костюм
- Жителя Шымкента оштрафовали за выброс строительного мусора
- До 612 тысяч тенге на ребёнка: Минтруда озвучило суммы выплат в 2026 году
- Предприниматели Мангистау могут рассчитывать на финансирование до 200 млн тенге