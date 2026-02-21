Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев выступил на экспертной платформе, посвященной обсуждению референдума по вопросу принятия новой Конституции страны, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что работа над проектом новой Конституции велась поэтапно: сначала состоялось несколько заседаний парламентской группы, затем прошло 12 заседаний Конституционной комиссии, по итогам которых был подготовлен и опубликован в СМИ 12 февраля проект документа.

Министр пояснил, что в проекте Конституции соотношение национального законодательства и международных обязательств прописано через ключевые положения ряда статей. В частности, он обратил внимание на то, что в статье 1 Казахстан закрепляется как правовое государство, а статья 5 определяет состав действующего права, включая нормы Конституции, соответствующие ей законы, нормативные постановления Конституционного суда и Верховного суда, иные нормативные правовые акты, а также международные договорные обязательства. При этом, как он подчеркнул, принципиально важно, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Казахстан.

"Третьим пунктом идет, что порядок действий на территории Республики Казахстан международных договоров определяется законом. И в продолжение этой мысли хотелось бы обратить внимание на статью 10. Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит внешнюю политику мира и сотрудничества с заинтересованными государствами, не вмешательства в их внутренние дела, мирного разрешения международных споров", - сказал министр.

Он также отметил, что в проекте Конституции предусмотрены нормы, уточняющие порядок работы с международными договорами. В частности, по его словам, в статье 60 (пункт 3, подпункт 14) закрепляется, что в компетенцию вновь учреждаемого Курултая будет входить ратификация международных договоров и их денонсация. Подводя итог, он подчеркнул, что в совокупности эти положения подтверждают ключевой принцип: Конституция обладает высшей юридической силой на всей территории Республики Казахстан, и этот тезис является для страны основополагающим.

Министр подчеркнул, что в проекте Конституции неизменным остаётся принцип обязательности международных договорных обязательств Казахстана.