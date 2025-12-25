Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев прокомментировал предложение депутата Мажилиса Магеррама Магеррамова о возможности самостоятельного использования казахстанцами средств ОСМС на покупку лекарств, передает BAQ.KZ.

"Отдельные накопительные счета внутри системы ОСМС на сегодняшний день не предполагаются и не обсуждаются", – сказал первый вице-министр.

Он добавил, что в Минздраве сейчас прорабатывают внедрение сооплаты за лекарства в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения — как возможность выбора для пациента между оригинальным препаратом и аналогом другого производителя.

Механизм затронет около 400 наименований по более чем 100 нозологиям, которыми пользуются порядка 3 млн человек.