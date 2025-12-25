Минздрав: Направлять средства ОСМС на покупку лекарств не планируется
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев прокомментировал предложение депутата Мажилиса Магеррама Магеррамова о возможности самостоятельного использования казахстанцами средств ОСМС на покупку лекарств, передает BAQ.KZ.
"Отдельные накопительные счета внутри системы ОСМС на сегодняшний день не предполагаются и не обсуждаются", – сказал первый вице-министр.
Он добавил, что в Минздраве сейчас прорабатывают внедрение сооплаты за лекарства в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения — как возможность выбора для пациента между оригинальным препаратом и аналогом другого производителя.
Механизм затронет около 400 наименований по более чем 100 нозологиям, которыми пользуются порядка 3 млн человек.
