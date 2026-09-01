Минздрав объединил 23 медицинские системы в единый цифровой контур

В Казахстане завершили объединение 23 государственных медицинских информационных систем в семь цифровых экосистем. Пять из них уже запущены и работают в штатном режиме, передает BAQ.KZ.

Работу провели по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Теперь данные между системами должны передаваться без разрывов, а врачам станет меньше ручной и административной работы.

В едином цифровом контуре уже доступны профили 20 млн пациентов. Среди них 7 млн детей, чьи паспорта здоровья полностью переведены в цифровой формат, 173 тыс. беременных женщин и 3,7 млн человек, состоящих на диспансерном учете.

К единому хранилищу медицинских данных подключили 12 частных медицинских информационных систем. Компоненты контура связаны более чем с 50 информационными системами государственных органов.

Объем накопленных медицинских данных достиг примерно 1,5 петабайта. Хранилище содержит сведения с 2012 года и обрабатывает 62 вида медицинских событий.

Одно из практических изменений касается самих пациентов. Им не придется каждый раз заново сообщать одни и те же сведения. Данные вносятся один раз и затем остаются доступными внутри системы.

В Минздраве отмечают, что по принципам объединения медицинских данных Казахстан ориентируется на опыт Турции, Финляндии, Эстонии и Сингапура.

Отдельный блок касается защиты информации. Медицинские данные перенесли в единый защищенный государственный контур, который соответствует сертифицированным требованиям информационной безопасности.

Объекты здравоохранения отнесли к критически значимым цифровым объектам. Для них предусмотрен обязательный аудит кибербезопасности, а персональные данные пациентов должны храниться в защищенной среде.