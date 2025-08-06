Ранее экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев заявил о массовом начислении штрафов больницам со стороны Фонда, подчеркнув, что процесс осуществляется автоматически, без объяснений и участия самих медработников. В Минздраве подтвердили факт внедрения автоматизированной системы контроля, но пояснили, что речь идёт не о штрафах за качество лечения, а о выявлении технических и информационных ошибок, передаёт BAQ.KZ.

"Раньше Фонд медицинского страхования проверял только 10% всех пролеченных случаев. С марта 2025 года в Акмолинской области началось пилотирование Единой системы оплаты медицинских услуг. В рамках пилота подключили автоматическое определение дефектов, которые выявляются форматно-логическим контролем. Это не медицинские ошибки, а, как правило, некорректно введённые данные, несоответствие с нормативами или другие технические сбои, – сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, в первые месяцы пилотного проекта в Акмолинской области было зафиксировано свыше 27 тысяч дефектов, однако спустя три месяца количество снизилось до 15 тысяч.

"Хочу подчеркнуть: при выявлении таких дефектов Служба поддержки пациентов в каждой медорганизации получает доступ к информации, проводит внутренний разбор и при необходимости отправляет возражения на региональный или центральный уровень Фонда. Все споры подлежат рассмотрению. Сама система исключает субъективность, так как дефекты рассматриваются экстерриториально, без привязки к региону", – отметил .

С июля 2025 года вся система здравоохранения страны перешла на данную модель, и с этого момента оплата услуг ФСМС осуществляется через единую систему. Внедрение автоматизации, по данным министерства, направлено на повышение прозрачности, исключение человеческого фактора и контроль за целевым использованием средств.